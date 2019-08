La Società Italiana di Fisica premia un progetto didattico curato dagli allievi della Scuola Normale

La Società Italiana di Fisica ha assegnato il “Premio per la Didattica della Fisica” 2019 al progetto presentato da Fabio Zoratti, allievo di Fisica della Classe di Scienze della Scuola Normale Superiore.

Il progetto didattico premiato dalla SIF consisteva in uno stage preparatorio alle Olimpiadi della Fisica, stage che Zoratti ha coordinato insieme al collega Francesco Hoch lo scorso febbraio, nella settimana dal 3 al 9, presso la Scuola Normale e i laboratori didattici dell’Università di Pisa. Normale e Università hanno concesso l’uso di aule e strumenti didattici, oltre che garantito il vitto presso la mensa della Normale.

Avevano preso parte allo stage 24 studenti del 3°, 4° e 5° anno delle scuole medie superiori provenienti da tutta Italia, su oltre 90 richieste pervenute, per un totale di 50 ore di lezione.

Le lezioni sono state tenute da 27 allievi normalisti, e non prevedevano la partecipazione di professori. “Questa iniziativa – scrive Zoratti - è nata dalla volontà di diversi allievi ordinari della Scuola Normale Superiore di sopperire alla mancanza di uno stage di formazione delle Olimpiadi della Fisica per studenti del triennio della scuola media superiore. Per i ragazzi di quinta, questo stage è stato anche un momento di orientamento in cui hanno potuto approcciarsi al mondo universitario da una prospettiva diversa rispetto a quella fornita normalmente dalle università”.

Lo stage ha previsto non solo problem-solving, ma anche lezioni frontali, attività sperimentale in laboratorio e la possibilità di confrontarsi con studenti coetanei che avevano già avuto esperienze nelle varie gare delle Olimpiadi della Fisica (le olimpiadi si sono poi svolte a luglio a Tel Aviv).

Il “Premio SIF per la Didattica della Fisica” sarà conferito il prossimo 23 settembre, nel corso della Cerimonia Inaugurale del 105° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica a L’Aquila, presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute.

Fonte: Scuola Normale Superiore

