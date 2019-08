Modifiche viabilità a Pontedera, manutenzione delle condotte e Rio Maltagliata

Si informano i cittadini che dal giorno 05 al 09 agosto 2019, con orario 08:00 – 18:00 per consentire i lavori di manutenzione straordinaria delle condotte e del Rio Maltagliata ad opera del gestore Acque SpA é disposta la modifica della viabilità e della sosta in via Vittorio Veneto come segue:

l’istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta su ambo i lati

il restringimento di carreggiata stradale lato Ovest

il senso unico di circolazione in Via Vittorio Veneto con direzione di marcia Sud-Nord(verso lo stadio comunale) nel tratto compreso tra intersezione con il Viale Italia e Via Fiorentina

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

