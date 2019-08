Parco delle Cascine di Tavola, Ovattoni (Lega): "Tre emendamenti per l'accesso ai cani"

La mozione presentata da Fratelli d'Italia in Consiglio per consentire l'accesso ai cani presso il parco delle Cascine di Tavola - afferma Patrizia Ovattoni - verrà presa in esame il prossimo settembre dopo una riunione della commissione 4.

Alla mozione - prosegue il capogruppo - ho fatto protocollare 3 emendamenti (allegato 1) risultati poi fondamentali per la condivisione del testo da parte di tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di minoranza. Attraverso i miei emendamenti, infatti, si potrà dare l'opportunità di accesso a tutti i cani nell'area senza mettere a rischio la zona riservata alla selvaggina.

Inoltre, in questo contesto - sottolinea Ovattoni - ritengo molto importante la presenza di guardie Zoofile le quali possono verificare sia l'osservanza delle norme per la tutela dei cani ma anche impedire, all'interno del parco, la molestia, la cattura o l'abbandono di animali selvatici. In tal modo - conclude l'esponente leghista - possiamo avvalorare ulteriormente l'immagine del parco, migliorarne il decoro e infondere maggiore sicurezza verso i frequentatori.

Fonte: Lega Nord Prato

