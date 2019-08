Parole d'Estate a Marina di Pietrasanta: appuntamento con l'artigianato del territorio

Dopo il successo dei primi tre incontri di luglio, Parole d'Estate torna ad agosto con il quarto incontro.

Proietteremo “Ritratti”, un documentario interamente dedicato agli artigiani e agli artisti che gravitano nel fertile circuito di Pietrasanta e della Versilia e che fanno delle mani il loro principale strumento di lavoro.

“Ho voluto mostrare – spiega il regista Tommaso Barbieri – i mestieri antichi che si fanno spazio in una realtà in continua evoluzione, dove la tecnologia influenza e cambia il nostro modo di vivere quotidiano.”

Con questo lavoro il giovane autore si è messo a confronto con la grande qualità del lavoro artigianale: “Un mondo di arte, poesia, polvere e orgoglio, elementi che fanno da filo conduttore a questi racconti, gli stessi elementi che mi hanno guidato nel processo creativo di “Ritratti”.

Un film documentario che coglie il pensiero di Samuel Butler che affermava che :”Si può apprendere un arte solo nelle botteghe di coloro che con quella si guadagnano la vita.”

“Questo è quello che ho fatto – conclude Tommaso – Questo documentario parla di passione, amore e di vite dedite al lavoro manuale.”

Tommaso Barbieri, classe 1984, Pietrasantino, ha frequentato l’Istituto d’Arte e sin da piccolo ha sentito l’esigenza di raccontare qualcosa: disegni, fumetti, dipinti.

All’età di 8 anni, già girava cortometraggi con gli amici mosso dalla volontà di raccontare qualcosa.

“Crescendo in una realtà come Pietrasanta – ricorda Barbieri – ho avuto la fortuna di conoscere e visitare artigiani e laboratori, pensando sempre che un giorno mi sarebbe piaciuto raccontare qualcosa non sulla tecnica, ma sull’amore che queste persone provano per il loro lavoro.”

Vi aspettiamo in via Versilia - Marina di Pietrasanta, spazio Marina Eventi caffè

domenica 4 agosto

ore 21:30