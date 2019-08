Polemica Barnini-Ceccardi, la Lega al sindaco di Empoli: "Dichiarazioni fuori luogo. Cerca popolarità"

“Preso atto delle dichiarazioni decisamente fuori luogo del Sindaco Brenda Barnini, rimaniamo sinceramente spiazzati di fronte a quanto detto. Susanna Ceccardi ha pubblicato sui suoi social una riflessione veritiera, che non dovrebbe avere colore politico. Sempre più famiglie italiane sono in difficoltà economica, e spesso rinunciano a fare figli proprio per questo motivo. L’intervento di Barnini, che va a criticare queste parole, appare come un’arrampicata sugli specchi bella e buona, con l’unico scopo di sfruttare la popolarità di Susanna, uno dei volti politici più lanciati del momento. Quella del Sindaco di Empoli è polemica sterile. Come membri rappresentativi della Lega di Empoli,ci auguriamo che i prossimi dibattiti possano avere delle fondamenta più solide su cui basare le proprie osservazioni. “ Così si esprime il Gruppo consigliere della Lega di Empoli.

"Sorprendono le parole di Brenda Barnini, soprattutto perché non abbiamo memoria che il suo partito di appartenenza, neppure all’epoca del governo dell’amico Matteo Renzi, abbia mai posto in essere quelle politiche che ora la Sindaca intenderebbe rivendicare a tutela del diritto alla maternità È vero invece che troppo poco sino ad oggi è stato fatto, tantomeno per sostenere economicamente tutti quei nuclei familiari bisognosi, numerosi italiani, che non riescono arrivare alla fine del mese. Senza contare che troppo spesso il partito di cui e’ esponente tende a sostenere sistemi di welfare che pensano più a garantire l’assistenza indiscriminata anche a chi non ne ha diritto; ci chiediamo se forse i 4 milioni di euro recentemente stanziati dalla Regione Toscana ad assistere i migranti potevano essere destinati invece a quelle politiche di cui oggi si fa portavoce la Barnini. Fare una bencera propaganda politica attaccando i propri avversari su temi che dovrebbero unire il mondo femminile pare estremante fuori luogo", dichiara il Segretario Provinciale della Lega Alessandro Scipioni

