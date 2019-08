Ponte di Lugnano, Rollo: "Stanziati 50mila euro da Cascina, velocizzare la riapertura"

Stanziati 50 mila euro da parte del comune di Cascina quale quota di compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria del ponte di Lugnano – afferma il sindaco reggente con delega al bilancio Dario Rollo.

Il progetto della Provincia di Pisa dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte prevedeva infatti la chiusura totale della viabilità e una riapertura parziale a partire dal giorno 2 settembre 2019, anticipata al 22 agosto prossimo, come comunicato dal Presidente della Provincia. In considerazione che la chiusura del ponte, oramai avvenuta da diverse settimane, sta arrecando disagi di varia natura e soprattutto provocando importanti danni economici alle attività commerciali della zona, così come denunciano le associazioni di categoria e come attestato da alcuni imprenditori, al fine di aiutare le imprese colpite e salvaguardare il tessuto produttivo e commerciale territoriale oltre che garantire nuovamente una viabilità più facile e diretta ai numerosi utenti di quella strada, è necessario assolutamente abbreviare, ancor di più, i tempi di chiusura totale del ponte e velocizzare la riapertura dello stesso. In tale ottica, l'amministrazione comunale di Cascina ha previsto, come richiesto anche dallo stesso Ente provinciale, a differenza invece di quando fu avanzata richiesta dal comune cascinese alla Provincia e Regione uno stanziamento per velocizzare i lavori sul ponte della SP 31 dello scolmatore lo scorso anno, la destinazione di 50 mila euro quale compartecipazione alle spese.

La comunicazione ufficiale all’Ente di piazza Vittorio Emanuele a Pisa è già avvenuta e si rimane in attesa di ricevere comunicazioni in merito alle modalità tecniche ed operative che l’Ente provinciale deciderà di adottare per un intervento che velocizzi effettivamente le tempistiche per la riapertura – continua Rollo. A seguito di un concreto e realistico cronoprogramma che dimostri l'effettiva accelerazione dei lavori, l’ente comunale provvederà ad impegnare la somma necessaria in base alle informazioni ricevute sulle metodologie di erogazione delle risorse stanziate. L’ennesima dimostrazione della serietà di questa Amministrazione che rispetta impegni e destina realmente risorse per affrontare concretamente i problemi del territorio. Nella stessa delibera sugli equilibri di bilancio, abbiamo previsto anche contributi a fondo perduto da destinare ad alcune attività economiche che dalla chiusura del ponte hanno subito, e stanno subendo, importanti perdite. Questa è l’attenzione che rivolgiamo nei confronti di tutti i cittadini cascinesi e di coloro che usufruiscono dei servizi sul nostro territorio – conclude Rollo.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

