Ortopedico mancante a Volterra, urgenze dirottate su Pontedera: i commenti di SOS e Lista Civica

Sos Volterra: "Serve una reazione forte"

In questi giorni l'ASL sta proiettando un film, di cui purtroppo possiamo già svelare il finale. Per infortunio temporaneo di un suo dipendente, un ortopedico, la Direzione aziendale decide di dirottare le urgenze su Pontedera fino al sedici Agosto. Cerchiamo di far capire alla gente di cosa stiamo parlando. Un anziano che si rompe il femore in questo momento, deve essere spedito a Pontedera, anziché essere trattato ed operato nel nostro Ospedale. Vergogna. Non ci sono altre parole da sprecare sulla questione. SOS Volterra scriverà al Difensore Civico della Toscana, chiedendo se, per la momentanea assenza di un operatore, sia giusto che l'ASL non abbia alcun riguardo di una zona vasta e disagiata come la nostra, adottando soluzioni come questa, ossia una "non soluzione". Attendiamo ancora che l'ASL si adegui a ciò che il Difensore Civico ha sentenziato per ben due volte sulla necessità di una reperibilità pediatrica nelle ore notturne. Non ci fermeremo e chiederemo ragione anche di ciò che sta succedendo in Ortopedia. I territori di Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Castelnuovo e Volterra, l'alta Valdera e parte dei territori di confine della Valdelsa vedranno, grazie a questa decisione folle, colpito al cuore il diritto alla salute. Non staremo a veder scorrere la pellicola fino al punto di non ritorno. Probabilmente l'ASL vuole proprio abituarci a gestire le urgenze altrove, per poi disarticolare definitivamente il servizio. Per questo serve una reazione forte. Certi prolungati silenzi non aiutano certo, in momenti come questo. Chiediamo che tutte le Istituzioni cittadine si mobilitino da subito.

Lista Civica Per Volterra: "Collaborazione tra enti per ripristinare l'ortopedico mancante" La situazione che sta vivendo l'ospedale di Volterra in questi primi 15 giorni di agosto è ormai chiara a tutti. Considerando però che nella prima quindicina del mese di agosto la Città di Volterra vivrà uno degli eventi di maggior affluenza dell'anno, con migliaia di turisti che visiteranno le nostre zone, con un aggravio di traffico sulle strade e con un impegno importante anche delle associazioni di volontariato, mi sembra che la situazione abbia bisogno di una soluzione immediata. Propongo quindi al direttore ASL Letizia Casani, al Dott. Luca Nardi ed al Sindaco Giacomo Santi di valutare con attenzione la possibilità di far ricorso ad un'effettiva ed immediata collaborazione tra enti che abbia lo scopo di ripristinare immediatamente l'ortopedico mancante per garantire le emergenze (da parte di ASL) e di essere di aiuto offrendo eventualmente, anche vitto e alloggio al medico proveniente da altre città (da parte del Comune). Questo permetterebbe di poter risolvere l'emergenza immediata di un problema, nell'ottica di garanzia di un servizio non solo di Volterra, ma di tutta la Val di Cecina. Roberta Benini Per Volterra

Fonte: SOS Volterra

