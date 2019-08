Sarteano, nuova isola ecologica: modifiche per la raccolta rifiuti ingombranti

Mentre continuano i lavori in corso per la nuova stazione ecologica di Sarteano, situata in via di Baccaciano, in un’area prospiciente a quella attuale, al fine di garantire la sicurezza della strada vicinale interessata dall’accresciuto traffico di mezzi pesanti impegnati nel cantiere, da Lunedì 5 Agosto p.v. sarà chiuso l’attuale centro di raccolta. Contestualmente sarà adottata un’ordinanza per limitare il traffico nel tratto di strada prospiciente l’area di cantiere ai pochi proprietari dei fondi serviti dalla viabilità e ai mezzi utilizzati nell’ambito del cantiere edile.

In attesa del completamento dei lavori per la nuova Isola Ecologica, il cui termine è previsto fine ottobre, i cittadini di Sarteano che hanno bisogno di smaltire rifiuti ingombranti avranno due opzioni: a seguito di un accordo temporaneo tra le due amministrazioni comunali, potranno recarsi al centro di raccolta di Cetona in loc. Corvaia, situato fuori dall’abitato del paese sulla strada verso Le Piazze, con il seguente orario di apertura: lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12,30. In alternativa, si ricorda che è sempre attivo il numero verde di SEI Toscana 800.127484 per richiedere la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti e sfalci e/o potature. Chiamata e ritiro sono gratuiti.

“Ci scusiamo con i cittadini per il momentaneo disagio – commenta il vice sindaco con delega all’ambiente Paolo Bucelli – ma si tratta di un’operazione che abbiamo valutato come necessaria per garantire che i lavori per la nuova isola ecologica procedano bene, rapidamente e in sicurezza. Nel giro di pochi mesi Sarteano sarà dotata di un nuovo spazio per ricevere rifiuti ingombranti e altre tipologie attualmente non conferibili nei vecchi spazi che avevamo. Avremo una Stazione Ecologica grande quattro volte l’attuale centro di raccolta, maggiormente funzionale ed efficiente. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cetona per la disponibilità a venirci incontro per il tempo necessario alla conclusione dei lavori”.

