Tassista in coma, oggi il compleanno: i commenti di Tani e Scipioni (Lega)

Oggi Gino Ghirelli il tassista ridotto in stato vegetativo da due anni a seguito di una colluttazione con due ventenni avrebbe compiuto 69 anni, ed avrebbe avuto il pieno diritto di passare questa festività con i propri cari.

"Ho partecipato al processo e sono rimasto sbalordito dalla sentenza del giudice che assolveva i due ragazzi, non è pensabile che passino impuniti due ragazzi poco più che ventenni che si sono scagliati contro un uomo di 65 anni riducendolo in stato vegetativo.

Oltre alla famiglia, abbiamo presentato appello anche noi cooperativa 4390 e ci risulta che abbia presentato appello anche il PM.

Siamo in attesa che venga resa giustizia a Gino e alla sua famiglia e attendiamo la fissazione del processo davanti alla corte d’Appello di Firenze". Commmenta Luca Tani consigliere comunale della Lega di Firenze.

" Un episodio tragico che ha spezzato la vita di un uomo e compromesso quella dei suoi familiari, lasciando basiti sulle tristi condizioni di insicurezza nelle quali sono costretti a lavorare gli operatori del trasporto pubblico nella nostra città. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente sia Silvia, la figlia, che la moglie di Gino e non riesco, avendo io stesso visto con i miei occhi le condizioni in cui quest'uomo è stato ridotto, a trattenermi dal chiedere che sia fatta dallo Stato giustizia per quanto accaduto. Questa vicenda non va dimenticata e ci batteremo fin quando non ci sarà una giusta ed esemplare punizione per chi ha sbagliato. Abbiamo invitato la figlia a partecipare alla nostra festa provinciale di settembre per portare propria sua testimonianza, nella speranza di tenere vivo il ricordo della vicenda nell'opinione pubblica Fiorentina". Dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

