Tratto gratis autostrada Massarosa-Forte dei Marmi, Del Dotto: "Onorati che Ferrara faccia propria l'iniziativa"

“Siamo onorati che un senatore della Repubblica, quale Gianluca Ferrara, prenda spunto per una propria iniziativa dalla nostra proposta di rendere gratuita la tratta autostradale tra Massarosa e Forte dei Marmi e di riqualificare come strade urbane Aurelia e Sarzanese – il commento del Sindaco Del Dotto - Noi ci siamo mossi già e il prossimo 7 agosto discuteremo in Consiglio Comunale un apposito ordine del giorno che ho presento nelle scorse settimane. Ho avuto già modo di parlarne con alcuni esponenti dei 5 stelle di Massarosa e con i parlamentari della zona. Ho chiesto infatti all’Onorevole Buratti di promuovere questa istanza ancorché ho già avuto modo di esporre la questione all’Anas. È sotto gli occhi di tutti che la Variante Aurelia è stata ormai accantonata a causa di costi ingentissimi, al pari della terza corsia autostradale. E visto che l’idea del Governo è di accollare i costi di questa operazione all’Anas e ai concessionari è evidente che si configura un bel risparmio per lo Stato. Con questi soldi, in compensazione, si finanzino le autostrade ciclabili con progetti che sono già pronti”.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa

