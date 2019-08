Vol'Tango 2019, spettacolo di danza al Teatro Romano di Volterra

Manifestazione contemporanea del tango argentino, sulla scena più antica. Non saranno piazze di pietra o vicoli come bordelli vitali, dove immigrati e “autoctoni” crearono Buenos Aires un genere che andò oltre la danza e la musica. Sarà l’archeologia viva e spettacolare del Teatro Romano di Volterra (PI), ad accogliere la sinergia di danza, musica dal vivo, milonga, per un’immersione totale nella storia, al ritmo del “pensiero che si balla”.

Dopo l’apertura a Castello Ginori, il “Festival Vol’Tango”, sale, lunedì 5 agosto 2019, ore 21.30, sul palco “imperiale” fra i più intatti d’Italia, e l’archeologia si anima con i passi fatali dei ballerini professionisti di Etro Tango, sulle note del Trio Piazza Tango.

Uno spettacolo organizzato da Accademia Libera Natura & Cultura, in collaborazione con il Festival Internazionale del Teatro Romano, per una performance totale, direttamente nell’anima della storia, che coinvolgerà anche i tangueros per la milonga finale sotto le stelle.

Dalle compagnie professionali di livello internazionale, alla formazione della compagnia Estro, la ballerina argentina Ximena Zalazar Firpo ed il danzatore belga Willem Meul, sperimentano, a passo di tango, il rapporto tra “un artista, un luogo, un paesaggio, un autore, un'estetica”: è la ricerca di ossessioni esistenziali che diventano creazioni coreografiche inedite.

“Sulle spirali del corpo, gli abbracci plurali, le dinamiche nelle torri, l'autocontrollo e la presa codarda, i principi di base della danza contemporanea e del tango argentino”, saranno ritmate dai musicisti e scenografi di Trio Piazza Tango: Patricia Scrocco, violino, Gonzalo Gudino, pianoforte, e con il bandonéon di Michel Ludwiczak.

Nel cartellone “Arte & Musica 2019” di Accademia Libera Natura & Cultura, dal 4 al 15 agosto 2019, torna in Valdicecina “Vol’Tango”: rassegna incalzante, che porta in piazze e terrazzoni, chiostri e sale antiche di città, borghi e castelli arroccati, scenari archeologici, la danza-spettacolo, le milonghe per tutti, i concerti dal vivo e la formazione con maestri dal Belgio, Francia, Italia ed Argentina.

Il 6 agosto, lo show sarà nella sobria eleganza del cortile di Borgo Pignano, nei dintorni collinari mozzafiato dell’antichissima Volterra.

Con la compartecipazione di “Terre di Pisa”, il cartellone 2019 di “Arte e Musica” è stato organizzato da Accademia Libera Natura & Cultura, per l’Ass. Marco Polo, con il patrocinio di: Confesercenti Toscana Nord, Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa, Comune di Volterra, Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di Castelnuovo VC, Comune di Riparbella.

Info e prenotazioni: Accademia Libera Natura & Cultura: +39 366 1351567 | 329 8826391 |

accademialibera2000@gmail.it | www.accademia-marcopolo.it.

Fonte: Accademia Libera Natura e Cultura

