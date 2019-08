Santa Maria a Monte in lutto per la scomparsa di Damasco Colombai

A 87 anni è scomparso Damasco Colombai, personaggio importante per Santa Maria a Monte. Pontederese di nascita, si è trasferito a Santa Maria a Monte e lì è stato segretario della squadra di calcio e anche tra i fondatori del gruppo La Montesina. Viene ricordato per la sua esperienza lavorativa all'interno di Carismi e anche per quella politica, dato che per moltissimo tempo ha aderito alla Democrazia Cristiana e ne è stato consigliere comunale. Per il suo operato in ambito lavorativo, Colombai è stato nominato cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana. Lascia i figli - con rispettivi partner - e tre nipoti.

