Ex Decoindustria, Del Seppia: "Collaborazione Cascina-Regione che speriamo venga ricambiata"

Sono stati completati i lavori di svuotamento e smantellamento della ex Decoindustria a Cascina. A tal proposito l'assessore all'ambiente Luciano Del Seppia ci ha tenuto a specificare alcune questioni con il seguente comunicato.

"La Regione, ormai molti anni fa, aveva reso disponibile una somma per la MISE della Decoindustria.

I soldi non risultarono però sufficienti ad eseguire completamente l'opera e per tale motivo avevamo a suo tempo richiesto alla Regione Toscana uno stanziamento aggiuntivo per mettere in sicurezza il serbatoio D6, estremamente pericoloso per la salute dei cittadini e tale situazione di estrema pericolosità si è protratta per molti anni senza arrivare ad una soluzione concreta da parte delle precedenti Amministrazioni.

Peraltro, la Regione Toscana, anche da noi più volte sollecitata, non è stata in grado di fornire la somma richiesta per l'ultimazione della MISE e solo con l'intervento diretto di questa Amministrazione è stato possibile scongiurare un danno ambientale di notevoli proporzioni.

Come ho già avuto modo di dichiarare, come Assessore all'Ambiente non posso che essere soddisfatto per essere riuscito a risolvere una questione che si trascinava ormai da tempo e che metteva a repentaglio la salute dei cittadini.

Ciò è stato possibile solo grazie allo stanziamento di una cifra notevole, prossima ai 100.000,00 €, che questa Amministrazione è riuscita a rendere subito disponibile.

Una cifra senza dubbio importante che è stata reperita nonostante le iniziali ormai note ristrettezze di bilancio ereditate dalle precedentI Amministrazioni che, fra le tante questioni insolute, avevano lasciato a noi anche questa "pesante" eredità.

Ci auguriamo ora che, grazie anche ai nuovi fondi predisposti dalla Regione Toscana per la Tutela Ambientale, sia possibile ottenere uno stanziamento adeguato per la successiva fase di caratterizzazione dello stato ambientale del sottosuolo e per la successiva bonifica finale del sito e a tale proposito siamo in attesa che la richiesta inoltrata in tal senso da questa Amministrazione venga accettata.

Una richiesta che ho personalmente firmato ed inviato direttamente anche all'Assessore all'Ambiente della Regione Toscana Fratoni, che solo poco tempo aveva inviato una lettera di ringraziamento per il lavoro svolto e per la fattiva collaborazione dimostrata dalla nostra Amministrazione.

Una collaborazione, che abbiamo messo in atto anche sotto il profilo economico e che oggi ci auguriamo venga adeguatamente ricambiata dalla Regione Toscana.

Tutto questo per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente che è da sempre al primo posto dei nostri concreti programmi di attività e non oggetto di vuote promesse."

