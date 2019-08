"Donare il sangue è sempre importante, specialmente in un momento come l'estate. Prima di andare in vacanza, passa a donare". C'è bisogno di sangue e c'è bisogno di donare, ne sa qualcosa l'Avis Comunale di Empoli, con sede in via Guido Rossa al civico 1. Questo è il volantino che Avis Empoli ha deciso di utilizzare per la donazione del sangue.

