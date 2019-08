Incendio tra Montelupo e Sammontana, vigili del fuoco in azione

Un incendio è scoppiato a Montelupo Fiorentino, nella zona tra il capoluogo comunale e la frazione di Sammontana. Nel pomeriggio di oggi, domenica 4 agosto, è andato in fiamme un campo alla periferia dell'abitato e sono state avvolte dal fuoco delle sterpaglie e alcune rotoballe. I vigili del fuoco di Empoli sono subito intervenuti sul posto con due automezzi e sette unità e stanno cercando di spegnere il rogo. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio, ma non è da escludere che il clima caldo di oggi abbia fatto la sua parte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

