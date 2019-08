Jindal, appuntamento al Mise: sindacati chiedono incontro con Rossi

Si terrà martedì 6 agosto a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la riunione della cabina di regia dei rappresentanti delle istituzioni firmatarie dell’accordo di programma di Piombino. Presenti tra gli altri il governatore Enrico Rossi per la Regione Toscana, l’Autorità di Sistema e il sindaco di Piombino. L’incontro fissato da tempo viene a valle dei precedenti già tenuti dall’azienda il 6 luglio e il 23 rispettivamente con Invitalia e il sottosegretario dello sviluppo economico Davide Crippa sul tema del costo dell’energia.

Per Fim Fiom Uilm è fondamentale avere un ritorno di tali incontri in previsione del prossimo appuntamento di settembre al Mise, occasione nella quale sarà importante capire l’effettivo progresso del piano industriale di Jindal Steel, i tempi per l’avvio della procedura di rinnovo della copertura degli ammortizzatori sociali e le eventuali risposte sul tema dell’energia elettrica. A tale proposito Fim Fiom e Uilm hanno chiesto al governatore Enrico Rossi un incontro di aggiornamento che si terrà il tardo pomeriggio del giorno 6 al suo rientro da Roma presso la sala consiliare dell’Autorità di sistema portuale a Piombino. Stessa richiesta è stata inviata al sindaco di Piombino. All’incontro per le OoSs saranno presenti le segreterie Fim, Fiom, Uilm, Cgil Cisl e Uil e i coordinatori delle rappresentanze sindacali unitarie dello stabilimento JSW e Piombino Logistics

Fim Fiom Uilm provinciali Livorno

