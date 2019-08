Lavori a Capezzano Pianore, cambia momentaneamente la viabilità

Per permettere l’esecuzione dei lavori per il piano di sviluppo della rete del metano a cura di 2i Rete Gas, via Spedetto, a Capezzano Pianore, sarà oggetto di provvedimenti di viabilità in tre distinti tratti. Chiusure in orario di cantiere (8:30 - 18:00) dal lunedì al venerdì. Strade regolarmente aperte il sabato e la domenica. Sul cantiere sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

Dal 5 agosto al 9 agosto e dal 19 agosto al 30 agosto, il tratto interessato dai lavori sarà quello compreso tra via Calagrande e via Artigiani che rimarrà non transitabile anch’essa dal 5 al 9 agosto a esclusione dei veicoli dei residenti, con entrata e uscita dalla SR 439 Sarzanese; il secondo tratto, dal 19 agosto al 6 settembre, sarà quello compreso tra via Artigiani e via Ospedaletto; il terzo, dal 2 settembre al 27 settembre, è compreso tra via Ospedaletto e la SR 439 Sarzanese.

Fonte: Comune di Camaiore - ufficio stampa

