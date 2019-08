Lavoro, offerte da Nausicaa: 9 posti per educatori e operatori socio assistenziali

Prosegue spedito il piano di assunzioni di Nausicaa Spa, la nuova multiservizi del Comune di Carrara. Infatti, dopo i quattro bandi per: 4 farmacisti, 2 impiegati, un addetto informatico e quello per 3 operatori cimiteriali, sono state appena pubblicate le selezioni per 6 educatori professionali socio-pedagogici e per 3 operatori socio-assistenziali.

I bandi sono visionabili sul sito web www.nausicaacarrara.it e saranno finalizzati alla formazione di una graduatoria (valida tre anni) da utilizzare per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di 6 educatori (con contratto di livello 6° Ccnl livello Anaste) e 3 operatori socio-assistenziali (osa, con contratto livello 4° Ccnl livello Anaste). Le graduatorie potranno poi essere utilizzate dalla società per eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

REQUISITI COMUNI PER LE DUE SELEZIONI

Tra i requisiti richiesti, il candidato deve possedere: la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi terzi nel caso in cui sia titolare del diritto di soggiorno, o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; i diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali o procedimenti penali; idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione.

REQUISITI PER LA SELEZIONE “EDUCATORI”

Il candidato dovrà essere in possesso di un diploma di laurea nella classe di laurea L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione”. Oppure aver conseguito 60 Cfu per la frequenza di un corso universitario di formazione annuale abilitante per la qualifica di “Educatore Professionale” avendo anche uno dei seguenti requisiti: aver lavorato come educatore per almeno tre anni; avere un diploma magistrale rilasciato entro il 2002; lavorare come educatore nella pubblica amministrazione dopo aver superato concorso pubblico. Oppure essere titolari (all’1/01/2018) di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come educatore e aver maturato almeno 20 anni di servizio o aver maturato almeno 10 anni di servizio se di età superiore a 50 anni.

REQUISITI PER LA SELEZIONE “OSA”

Il candidato dovrà essere in possesso della qualifica professionale di Osa o Oss.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione per entrambe le selezioni dovranno essere presentate, a pena inammissibilità entro e non oltre le ore 12.00 del 21 agosto 2019. Le domande di ammissione potranno essere consegnate in busta chiusa al protocollo aziendale (viale Zaccagna 18 c/o Nausicaa) dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12.30, a mano o tramite servizio postale. Per il quadro completo dei requisiti e delle modalità di partecipazione si rimanda al bando e ai moduli scaricabili sul sito www.nausicaacarrara.it.

