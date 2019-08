Montopoli piange il professor Piero Aringhieri

Piero Aringhieri è venuto a mancare nella giornata di ieri, sabato 3 agosto, a 92 anni. Professore di italiano e latino, era molto conosciuto nel Comprensorio del Cuoio e soprattutto a Montopoli in Val d'Arno. Aveva insegnato anche a San Miniato e sono in molti gli studenti che lo stanno ricordando con una frase d'addio sui social. Era noto anche come uno dei maggiori studiosi di latino in Toscana. I funerali si terranno oggi a Montopoli alle 17.15 con partenza da casa di Aringhieri.

