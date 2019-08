Premio letterario 'Raccontami una storia' con Publiacqua

È gratuito, prevede premi interessanti per gli autori al loro esordio, e non solo, e giunge alla seconda edizione.

È il premio letterario Raccontami una storia, organizzato e promosso da Eccoci cooperativa sociale onlus, con la sponsorizzazione di Publiacqua e i patrocini di Comune e Provincia di Prato.

Partecipare è semplice e gratuito. La conferma dell'importante sponsorizzazione di Publiacqua, quest'anno, ha permesso infatti di eliminare le quote di partecipazione e di estendere i termini al 31/12/19. Prima si invia un racconto, però, è meglio sarà possibile mettersi in mostra.

Per partecipare è sufficiente inviare uno o più racconti inediti all'indirizzo email raccontamiunastoria@eccocisc.it perchè siano resi visuallizabili sul sito eccocistore.it e votati dal pubblico.

I premi per i primi classificati

1° classificato: premio di euro 200 euro più la consegna di 5 copie dell'antologia che raccoglierà le opere ritenute migliori.

2° classificato: consegna di 5 copie dell’antologia.

3° classificato: consegna di 3 copie dell’antologia.

Dal 4° al 25° classificato: pubblicazione in un’antologia, sia in formato cartaceo che eBook e consegna di una copia dell'antologia stessa.

Il premio è a tema libero ma verrà dedicata particolare attenzione alle opere che tratteranno, nel modo che l'autore riterrà più opportuno, il tema dell'acqua.

