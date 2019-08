Spaccia eroina in un parcheggio, arrestato 56enne di Montelupo

Un 56enne di Montelupo Fiorentino - R.V. le iniziali - è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. L'arresto, a opera dei carabinieri empolesi, è avvenuto nella giornata di ieri (sabato 3 agosto) tra Empoli e Lastra a Signa.

I militari in abiti civili hanno notato tre tossicodipendenti durante un servizio nel centro di Empoli. I tre, tutti della zona, erano a bordo di un'auto che i carabinieri hanno deciso di seguire. La vettura ha percorso strade secondarie fino alla stazione di Lastra a Signa quando è tornata indietro. Nei pressi della frazione di Malmantile l'auto si è fermata in un parcheggio e i militari hanno seguito da lontano il traffico di droga che stava avvenendo.

Si sono quindi avvicinati al mezzo e hanno trovato uno dei tre che aveva appena aperto un involucro contenente 5 grammi di eroina, subito sequestrata. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire ulteriori 15 grammi circa della stessa sostanza suddivisa in ovuli e in dosi occultate nei calzini. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

