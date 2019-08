Azzerata la lista di attesa per i nidi d’infanzia

La lista di attesa per i nidi d’infanzia è stata azzerata. Le assegnazioni ai nidi comunali e privati convenzionati saranno ufficializzate a settembre, ma l’ufficio scuola ha già contattato tutte le famiglie interessate, in tutto 78 comprese le iscrizioni fuori termine.

“È motivo di grande soddisfazione aver assicurato a tutti i nostri bambini un posto ai nidi comunali e privati convenzionati – ha commentato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi -, a dimostrazione della grande attenzione dell’amministrazione comunale su questi temi. Negli ultimi anni infatti il Comune di Calenzano ha fatto importanti investimenti in questo settore, garantendo un alto numero di posti disponibili sul nostro territorio”.

I bambini inseriti nella graduatoria comunale che non hanno trovato posto al nido d’infanzia comunale sono 78, comprese le iscrizioni fuori termine.

Ad ogni famiglia è stato proposto un posto nei nidi privati convenzionati, dietro l’erogazione di un contributo del Comune per coprire la differenza nella retta tra quello che avrebbero pagato al nido comunale e quello che è stato richiesto dal privato. In totale il Comune ha stanziato per questo scopo 180mila euro.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

