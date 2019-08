Dicianovenne aggredita nella notte finisce in ospedale: forse una lite

Una 18enne è finita in ospedale a seguito a quella che pare una rissa per futili motivi accaduta nella frazione di Capanne, a Montopoli Val d'Arno, sulla Tosco Romagnola Ovest. La presunta aggressione è avvenuta intorno alle ore 4 di lunedì. Al momento non è chiara la dinamica e sul caso stanno investigando i carabinieri. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Sarebbero tre le persone assistite dai sanitari, intervenuti con l'automedica. Da una prima ricostruzione pare che tutto sia nato da una discussione tra la 19enne e un'altra ragazza.