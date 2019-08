Allo Scioa un'Isola sconosciuta: novità per il Festival del Pensiero Popolare-Palio di San Rocco

Come per ogni mese di agosto, lo Scioa si anima e arriva a San Miniato il Palio di San Rocco Pellegrino-Festival del Pensiero Popolare. Oggi, lunedì 5 agosto, nel cuore pulsante della manifestazione, ovvero all'Oratorio di piazza Buonaparte, sono stati presentati il programma e le novità dell'XI edizione, la quale prenderà il via sabato 10 e terminerà venerdì 16 agosto.

A proposito di novità, la prima era nota da tempo: Francesco Mugnari ha sostituito lo storico direttore artistico Andrea Mancini e quindi sarà la asp Tra i Binari a essere protagonista. In più per il Festival è stata attivata una raccolta fondi sul territorio, con la volontà di andare a intercettare terzo settore, aziende e privati cittadini che da anni già sostenevano quest'iniziativa. Le donazioni per l''officina culturale' del Palio di San Rocco sono arrivate in maniera importante: "l'obiettivo è stato raggiunto e anche superato, grazie al crowdfunding abbiamo creato un percorso-banner per tutta San Miniato con informazioni geografiche e culturali".

Saranno giorni di incontri, mostre, performance itineranti, spettacoli e altri eventi a ingresso libero tra piazza Bonaparte e la parte più a est della città alta di San Miniato. Si potrà inoltre cenare in alcune zone appositamente allestite. Spazio anche al Palio, appuntamento imperdibile che chiude la rassegna. Il teatro, la storia e l'arte in generale saranno al centro della scena, con un occhio di riguardo alla socialità e all'integrazione, due tratti che contraddistinguono i lavori Tra i Binari (si veda ad esempio CSLP). La tematica scelta per la undicesima edizione prende spunto da José Saramago ed è 'Isola Sconosciuta'.

"Questa isola a cui vogliamo approdare la vogliamo realizzare e sognare coi cittadini dello Scioa. Creeremo un laboratorio di pratiche e esperienze che parlino di come immaginare un luogo per poi viverlo con partecipazione e condivisione. Il teatro va a riempire spazi che possono sentirsi vuoti" è quanto ha detto Mugnari.

Verrà inoltre dedicato un doppio premio San Rocco Pellegrino 2019. Il primo per il teatro a Annet Hanneman per i suoi venti anni di Teatro Reportage. L'altro sarà per lo Scioa e ai suoi abitanti che da anni portano avanti la tradizione del festival.

L'assessore Elisa Montanelli ha affermato: "Il quartiere è ricco di spazi e storia. Grazie a questa kermesse, cittadini e turisti si incontrano, il programma poi è vasto e interessante. È bello che alcuni eventi siano organizzati in spazi più nascosti e meno conosciuti". Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Simone Giglioli: "Questo festival ci offre l'occasione di immaginare un progetto su cui costruire il nostro futuro, dà la chance alla comunità di conoscere se stessa e di capire quanto è cambiata. Lo Scioa è sinonimo di partecipazione e condivisione".

Il Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco è a cura di Tra i Binari con la collaborazione di Movimento Shalom Onlus, La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale, La conchiglia di Santiago produzioni cinema teatro editoria, Filarmonica "G. Verdi" San Miniato, CESVOT - Progetto EU Voice, Fondazione San Miniato Promozione, Arci Valdarno inferiore, RSA "Del Campana Guazzesi", Ass. Europea delle Vie Francigene, Moti carbonari, ritrovare la strada. Ha il patrocinio del Comune di San Miniato e della Regione Toscana.

Festival del Pensiero Popolare-Palio di San Rocco Pellegrino, il programma

10

- 17:30: Dibattito "10 anni di festival in San Miniato.

Storia continuità ed innovazioni con il passaggio della nuova direzione artistica"

Luogo: Agorà Campana Guazzesi

Interverranno Francesco Mugnari nuovo Direttore Artistico, Andrea Mancini fondatore ed ex Direttore Artistico del Festival Pensiero Popolare , Filarmonica "G. Verdi" San Miniato e La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale_San Miniato.

dalle 19:30: Punto ristoro-cena in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Pizzantica del fondo_San Miniato

- 21:30: I Musicanti di B.

Spettacolo a cura del CoRe, coro dei residenti e degli operatori delle RSA dell’empolese Valdelsa e Valdarno inferiore

Presso: Spazio Agorà Campana Guazzesi

11

- 18:30 Origine e sviluppo della Contrada di Poggighisi.

Itinerari culturali a cura della La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale dei Musei Civici di San Miniato.

dalle 19:00: Punto ristoro-cena in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Pizzantica del fondo_San Miniato

- 19:00 Incontro

Le carbonaie lungo le antiche mura. Dalla Nunziatina al Bellorino: un percorso lungo nove anni.

Intervengono Piero Senesi e Alessio Guardini dell'ass. Moti carbonari, ritrovare la strada

Presso: Spazio Agorà Campana Guazzesi

- 22:00 Cinema all’aperto

Welcome, un film di Philippe Lioret

presso: Parco Campana Guazzesi

CREDITI: Regia: Philippe Lioret

12

- 18:30: Il culto di San Rocco. Il Santo Pellegrino nelle opere d’arte e nella devozione popolare.

Itinerari culturali a cura della La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale e dei Musei Civici di San Miniato

- 19:00: Incontro “Arte contemporanea: territorio e comunità”

Intervengono CRA Centro Raccolta Arte_San Miniato, FACTO Fabbrica Creativa Toscana_Montelupo, Galleria Uovo alla Pop - Galleria_Livorno

Presso: Spazio Agorà Campana Guazzesi

dalle 19:00: Punto ristoro-cena in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Pizzantica del fondo_San Miniato

- 21:30: "Ti porterò al mare, che ti fa bene per le ossa"

Performance itinerante

A cura di Stefano Cavallaro,Massimiliano Bardotti (Parole) Eugenia Coscarella (Danza) e Letizia Fasulo (Flauto traverso).

Partenza: Piazza Bonaparte_San Miniato

- 23:00: Veglia n.1. La Madre

Spettacolo a cura di Tra i Binari e Officine Cavane

13

- 18:30: Napoleone e la famiglia Buonaparte in San Miniato

Itinerari culturali a cura della La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale e dei Musei Civici di San Miniato.

- 19:00 Incontro "20 anni di teatro reportage e consegna del premio San Rocco alla Cultura"

interviene la regista e formatrice internazionale Annet Henneman,

dalle 19:00: Punto ristoro-cena in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Pizzantica del fondo_San Miniato

21:30: “Somud u Ahlam, Resistenza e Sogni.”

di e con Annet Henneman, Teatro di Nascosto - Hidden Theatre

presso: Chiesa di San Rocco Pellegrino

- 23:00: Veglia n.2. Il Figlio

Spettacolo a cura di Tra i Binari e Officine Cavane

14

- 18:30: Vita d’artista. Dilvo Lotti e la casa museo.

Itinerari culturali a cura della La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale e dei Musei Civici di San Miniato

-17:30: Incontro" Teatro come modalità di vivere una comunità"

intervengono Alice Toccacieli Ass. Culturale Luoghi Comuni_Fermignano, Simone Ricotta_ TreTTempi Folk_Firenze, Francesco Mugnari_ Ass. Tra i Binari / Officine Cavane, Ass. Corpi_Firenze e CORPI - Compagnia Resistente Popolare Internazionale.

Luogo: Agorà Campana Guazzesi

dalle 19:00: Punto ristoro-cena in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Pizzantica del fondo_San Miniato

21:30: "Esercizi di stato in luogo"

di Alice Toccacieli con utenti e operatori del centro diurno l’ALBERO DELLE STORIE di Cagli

presso: Piazza XX Settembre

23:00: Veglia n.2 Il Figlio

Spettacolo a Cura di Tra i Binari- Officine Cavane

15

- 20:00: Cena in Piazza Bonaparte a cura del Bar Bonaparte e del Ristorante La Griglia Di Canapone San Miniato

22:00: Spettacolo Ass. Tra i binari

Al-awda.

Una veglia a primavera.

Primo Studio

Regia: Francesco Mugnari

Aiuto Regia: Marina Capezzone

Costumi: Bazin - Etico, etnico, fashion

Direzione tecnica: Nicolas Baggi

Performer: Marina Capezzone, Simona Fossi, Caterina Baldaccini, Diarra Amara, Mohamed Saidu, Dana Dembele, Alou Traore, Vittoria Belvignati, Sara Panicci, Joumaa Ibrahim, Sarjo Touray, Moira Bartoli, Irene Becky Ibizugbe, Antonel Awalefo, Evelyn Okuzu, Adama Manneh, Alessandro Niccoli, Veronica Colombini, Joela Laghi e i partecipanti ai laboratori di Officine Cavane.

Con la partecipazione Straordinaria de "I Fratelli Capone"

Produzione: Tra i Binari, Officine Cavane, Festival del Pensiero Popolare_Palio di San Rocco.

- 23:30: Balli in piazza con Ass. TreTTempi Folk_Firenze,

16

Luogo: Piazza Bonaparte

17:30: Palio di San Rocco giochi in Piazza per grandi e piccoli

20:00: Cena in Piazza Bonaparte a cura del Bar Bonaparte e Ristorante la griglia di Canapone

22:00: Consegna Premio di San Rocco alla comunità, a tutti i cittadini dello SCIOA.

23:30: Bizantina in Concerto

Presso: Piazza Bonaparte

