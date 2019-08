Geotermia, Cisl: "Positive aperture e impegni di Enel Green Power"

La Cisl di Pisa, alla luce dei recenti eventi che si sono svolti intorno alla Geotermia, non ultimo il Consiglio Regionale Straordinario svoltosi a Larderello il 1 agosto u.s., ma in particolare l’incontro di Roma, fra i vertici aziendali di Enel Green Power ed i Sindaci dei Comuni “geotermici” di Pisa, e la riunione presso la sede dell’Unione Industriali Pisana, dove E.G.P. ha incontrato oltre 40 aziende che operano nelle aree geotermiche, accoglie positivamente le aperture e la disponibilità dimostrata dalla multinazionale per addivenire, in tempi brevi, ad un nuovo protocollo sugli appalti. E’sicuramente importante il cambio di rotta paventato da Enel Green Power nella gestione degli appalti di manutenzione nelle aree geotermiche, in quanto, nelle gare di appalto sarà inserito il concetto di “km zero” (le aziende con le sede più vicina alle aree di intervento produrranno minor inquinamento nello spostamento di uomini e mezzi) e sarà sostituito il criterio “del massimo ribasso” a beneficio “dell’offerta economica più vantaggiosa”, azioni che, una volta messe in atto, potranno dare maggiori garanzie alle imprese locali. La Cisl di Pisa, pur apprezzando queste significative innovazioni dal punto di vista normativo, viste le grosse difficoltà in cui versa ormai da tempo tutto il comparto dell’indotto geotermico, auspica che in tempi molto brevi si giunga ad un vero e proprio accordo che recepisca tutte le migliorie proposte e che nel suo percorso coinvolga non solo le aziende e i loro rappresentanti di categoria ma anche le parti sociali, da sempre accanto ai lavoratori dell’indotto.

Fonte: Ufficio Stampa

