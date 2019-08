Gioco d'azzardo, sequestrati in un bar quattro apparecchi irregolari. Multa da 20mila euro

Prosegue l’azione di contrasto dei fenomeni di abusivismo e di frode nel settore degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Nei giorni scorsi i finanzieri di San Miniato, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pisa (ADM) hanno eseguito un accesso mirato presso un bar di Castelfranco di Sotto (PI) al fine di verificare il corretto adempimento della normativa di settore.

Durante il controllo sono stati ritrovati in un locale ben nascosto e lontano da sguardi indiscreti 3 apparecchi completamente illegali, che, oltre ad essere sprovvisti delle autorizzazioni necessarie, non erano collegati alla rete dei Monopoli di Stato, escamotage che ha consentito all’imprenditore di evitare il monitoraggio delle giocate effettuate ed eludere cosi le imposte dovute ( Prelievo Erariale Unico –PREU- ).

Oltre ai 3 apparecchi è stato ritrovato e sottoposto a sequestro un terminale informatico cd. “totem”, dotato di monitor touchscreen che consentiva, tramite connessione internet su piattaforme di gioco estere prive di concessione o autorizzazione, il gioco d’azzardo online.

Ora l’imprenditore dovrà pagare una sanzione pari a 20.000 euro per il totem utilizzato per le scommesse illegali, una sanzione di altri 20.000 euro per aver impiegato apparecchi scollegati dalla rete e una sanzione ulteriore di 3.000 euro perché trovato in possesso di apparecchi sprovvisti di autorizzazione.

L’attività di servizio si colloca nell’ambito della missione istituzionale finalizzata alla tutela del consumatore e al contrasto della concorrenza sleale in un settore particolarmente delicato quale quello dei giochi

