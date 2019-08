Sport e disabilità, l'Amministrazione comunale ringrazia Antonio Carretta

Tennis tavolo, nuoto, bocce e handbike. Sono gli sport che Antonio Carretta, 70enne di origini pugliesi che da oltre 30 anni vive a Cerreto Guidi, pratica con ottimi risultati, dando soprattutto un esempio positivo di come la disabilità non sia un freno all’esercizio dello sport. Antonio Carretta colpito in tenera età dalla poliomielite, non si è mai arreso e ha trasferito nello sport la sua straordinaria grinta.

In questi anni i risultati ottenuti sono stati davvero significativi e il passare del tempo non ha fermato l’entusiasmo di Antonio che nelle settimane scorse è stato uno degli atleti più applauditi nella 29°edizione della Notturna empolese di podismo. La manifestazione, organizzata dalle Pubbliche Assistenze, è diventata una classica fra le notturne estive, riscuotendo ogni anno un notevole successo di partecipazione e di curiosità. Lungo il percorso che si è snodato per le vie del centro storico, Antonio Carretta è risultato il primo classificato.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi che segue con attenzione e ammirazione l’attività di Antonio Carretta, ha voluto tramite l’assessore allo sport Moreno Costagli testimoniargli il senso di riconoscenza.

“Siamo grati ad Antonio per l’attività che svolge da moltissimo tempo e lo portiamo come esempio di come un’applicazione costante e una volontà incrollabile possano consentire di superare ogni ostacolo.

Come Amministrazione comunale siamo vicini ad Antonio e riteniamo che i giovani e non solo, possano trovare nella sua storia una dimostrazione di come un percorso di sofferenza non rappresenti un limite, ma sia una spinta da cui trarre tanta energia positiva”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi

Tutte le notizie di Cerreto Guidi