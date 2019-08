Malore in piscina, grave 12enne in Lunigiana

Un nuovo caso di malore in piscina si è verificato a Villafranca in Lunigiana, stavolta con protagonista un 12enne. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco mentre si trovava in uno stabilimento con degli scivoli nel comune in provincia di Massa Carrara.

Sono arrivati subito i soccorsi ed è stata immediata la rianimazione sul posto. Sono intervenuti l'automedica e l'elicottero Pegaso del 118 che ha trasportato il ragazzino all'ospedale pediatrico apuano di Massa per essere attaccato alla macchina cuore-polmoni.

Il ragazzo aveva accusato dei dolori addominali mentre usciva dall'acqua, ma poi si sarebbe tuffato di nuovo. In piscina avrebbe accusato il malore e adesso si trova in condizioni critiche. L'impianto è sotto sequestro da parte dei carabinieri.

Non è la prima notizia di questo genere nell'estate 2019. Purtroppo due tragedie si sono verificate a Torre del Lago prima dello scorso weekend e a Marina di Pietrasanta a metà luglio.

