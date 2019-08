Da subito, ed entro meno di venti giorni, le imprese devono comunicare i danni subiti attraverso i moduli già disponibili sul portale di Artea. La Regione ha comunicato lo stanziamento in bilancio di 2,5 milioni circa per gli interventi di somma urgenza. Sarebbero 46 milioni, secondo una prima stima, i danni a privati e aziende provocati in Toscana dagli eventi meteorologici del 28 luglio.

Fonte: Regione Toscana

