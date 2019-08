Memoria, associazionismo, città slow: assegnate le deleghe a Fiaschi, Spadoni e Alessi

Sono stati resi noti gli incarichi per tre consiglieri comunali a San Miniato. Michele Fiaschi, Alessio Spadoni e Lucia Alessi hanno ricevuto le deleghe oggi, lunedì 5 agosto, direttamente dal sindaco Simone Giglioli in una breve cerimonia tenutasi in sala consiliare. Proprio Giglioli ha spiegato: "Volevamo valorizzare il ruolo di consigliere comunale e anche alcune specificità di San Miniato, per cui era necessario un lavoro specifico".

Lucia Alessi è entrata in Consiglio da poco in surroga di Elisa Montanelli, nuovo vice sindaco. A lei sarà assegnata la delega alle città slow, che precedentemente era della vice Chiara Rossi. "Per inclinazione personale e perché nel mandato passato ci ha avuto a che fare, avevo a cuore che se ne occupasse lei" ha detto il sindaco.

A Michele Fiaschi andranno le deleghe della memoria, dei gemellaggi e della cooperazione internazionale e della pace. Sempre Giglioli: "Penso che sia giusto che ci sia una continuità su questo lavoro ma anche una implementazione. Serve un lavoro di raccordo di altri enti da seguire".

Alessio Spadoni invece riceverà la delega all'associazionismo, che collaborerà con l'assessore Loredano Arzilli su questo tema. Le consulte territoriali e sullo sport saranno uno dei tratti distintivi di questa delega, un collegamento tra cittadini e amministrazione.

"Mi sono impegnata per lungo tempo con Slow Food per molti anni e sono contenta di questa delega, proprio nel ventennale delle città slow. I valori fondanti sono identità storica, rurale e culturale e San Miniato è avanti sul tema della resilienza" ha detto Alessi. Le ha fatto eco Fiaschi: "Ci sarà da lavorare, vanno sviluppati rapporti culturali o enogastronomici con le gemellate. La memoria inoltre è importantissima e dobbiamo ripartire da ciò che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, gli internati militari sanminiatesi per esempio sono una pagina poco conosciuta".

Tutte le notizie di San Miniato