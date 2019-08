Miss Italia, da Orentano si racconta Ginevra: "La Bellezza è eleganza"

Come un concorso di bellezza, e non uno qualsiasi ma il più importante a livello nazionale, può cambiare o rafforzare una giovane ragazza. L’esperienza, di crescita e sorrisi ma anche di tensione e prove, ci è stata raccontata da Ginevra Fiore Parrini.

Ginevra, classe 1999, vive a Orentano, un piccolo paese nel Comune di Castelfranco di Sotto. Tra la famiglia, gli amici e il fidanzato, sono tante le passioni che coltiva, come la cucina. Una però prevale su tutte: lo Sport. Non solo passione, perché Ginevra ha gareggiato in veste nazionale rappresentando il tricolore nella ginnastica ritmica. A causa di un infortunio, purtroppo, ha dovuto interrompere la carriera, ma che ha ripreso con grande ritmo e determinazione di recente. Oltre a gareggiare, gestisce una palestra nel suo paese ed insegna. La moda e lo sport a livello professionistico non la fermano: infatti è studentessa di dietistica all’Università di Pisa, ma con l’obiettivo ancora acceso del medico.

Parlando di moda e passerelle, scopriamo che la vocazione è di famiglia: la mamma infatti arrivò alle selezioni regionali di Miss Italia. Anche l’atletica fa parte del nido natale: i genitori sono sportivi e titolari di una palestra.

Nel vivo dell’elezione per la più bella dello stivale Ginevra, vincitrice della tappa di Chiesina Uzzanese con relativa fascia e prima classificata alle semifinali di Montecatini Terme, si apre sull’esperienza con obiettivo Jesolo.

Avevi già fatto concorsi di bellezza prima d’ora? Come è nata l’idea di partecipare a Miss Italia ?

“L’idea è nata perché mamma l’aveva fatto e quindi, una volta rallentato lo sport, ho deciso di buttarmi in questa esperienza. Non avevo mai fatto concorsi di bellezza prima. Ho iniziato a Roma a dicembre sempre per Miss Italia e a maggio con le selezioni provinciali. La mia esperienza sportiva mi ha fatto esibire sulla pedana davanti a tanto pubblico, e quindi pensavo fosse una passeggiata. In realtà, camminare sui tacchi, sorridere, parlare al pubblico, è stato più difficile del previsto”.

Invece, in questo contesto delle fasi di selezione, cosa ti rimarrà nel cuore e porterai nel bagaglio della vita?

“Prima, quando parlavo in pubblico ed ero al centro dell’attenzione, balbettavo e diventavo rossa come un ‘peperone’. Con il tempo acquisisci sicurezza, un atteggiamento che può aiutare nel domani e perché no, anche a un esame universitario. In quanto a amicizie, da subito non c’è stata confidenza con le altre ragazze. In realtà dopo, questa esperienza si è rivelata una scoperta anche sul lato umano: ho conosciuto compagne che, oltre al supporto reciproco nella conquista delle fasce, rappresenteranno rapporti veri anche fuori”.

Ginevra, tu che te ne intendi: dammi una definizione di Bellezza

“La bellezza significa eleganza e sicurezza. È soggettiva, puoi essere particolare o di un’estetica classica, diffusa. Ma se non hai eleganza, un certo portamento, e uno sguardo forte, conta poco l’aspetto”.

Un’ultima domanda, guardiamo al futuro.

Cosa vorresti diventare da grande e più in generale, dove ti vedi tra 10 anni?

“Sul lavoro mi piacerebbe fare l’imprenditore sulla parte della palestra, legandoci il discorso degli ambulatori e degli studi alimentari o medici che mi piacerebbe perseguire. Riguardo alla moda vorrei comunque riuscire nel mondo dello spettacolo, e tra 10 anni mi vedo su una passerella. Ma è un capitolo che voglio lasciare alla fortuna o al caso: non baso tutto su questo. Mi riservo uno sguardo più ampio su tutte le mie ambizioni”.

A Ginevra, Miss Chiesina Uzzanese, vincitrice delle semifinali appena concluse, adesso spettano le sfide più grandi. Tante sfilate consecutive e la Finale a Casciana Terme il 22 agosto la attendono. Siamo quindi vicini all’elezione decisiva delle 7 fasce che rappresenteranno la Toscana a Jesolo e non possiamo che augurare un grande in bocca al lupo alla bellissima di Orentano!

Margherita Cecchin

