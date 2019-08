Occupazione e foirmazione, al via 3 corsi di specializzazione a Firenze

Formare figure professionali altamente qualificate, per garantire un’occupazione post diploma. È questo l’obiettivo dei corsi professionali di ITS Prime, l’Istituto Tecnico Superiore che realizza percorsi biennali gratuiti e post diploma, tra Firenze e Lucca, per formare tecnici specializzati in grado di inserirsi efficacemente nei vari settori del sistema economico e produttivo. A Firenze, nello specifico, sono aperte le iscrizioni per il biennio 2019-2021, per il quale sono previsti 3 corsi: “Additive19”, “Tecno19” e “Byte19”, volti a formare rispettivamente progettisti di macchine industriali con stampanti 3D; programmatori e progettisti di sistemi industriali automatizzati dell’industria 4.0 e tecnici della gestione dei sistemi informatici aziendali. Una serie di figure professionali che avranno la capacità di utilizzare materiali innovativi e tecnologie all’avanguardia, per migliorare la qualità, la produttività, la flessibilità, e la competitività delle aziende toscane e non solo. “I nostri corsi vengono organizzati per rispondere ad un’esigenza specifica delle aziende: formare tecnici specializzati che, una volta terminato il percorso didattico, siano subito pronti per lavorare in azienda – spiega Mirko Del Grande, Direttore di ITS Prime. – Ogni azienda, infatti, impiega mediamente 2 anni di formazione prima di rendere operativo un diplomato. Noi, che ci poniamo esattamente a metà strada tra una scuola superiore e l’università, offriamo questa formazione, al posto delle aziende, seguendo però le indicazioni delle varie realtà produttive. Una peculiarità, questa, che consente al 95% dei nostri diplomati, di trovareun’occupazione appena terminato il corso”.

Ogni corso è rivolto a 25 allievi di età compresa tra i 18 ed i 30 anni (non compiuti alla data di scadenza dell’avviso), in possesso di diploma e si compone di 2000 ore, divise in 4 semestri, con altre800 ore di stage in Italia o all’estero. Tutto il percorso formativo è realizzato in stretto accordo con le imprese locali ed il corpo docente è composto, per il 70% delle ore del corso, da professionisti provenienti dalle aziende. Un binomio, questo, indubbiamente vincente. Inoltre, ogni corso ITS è alternativo all’Università, ma per chi volesse poi iscriversi è previsto il riconoscimento dei crediti formativi.

“Additive19” e “Tecno19”, si svolgeranno nella sede operativa della Fondazione ITS PRIME, in Via Panciatichi, 29 a Firenze, vicino alla stazione di Firenze Rifredi mentre il corso “Byte19” si svolgerà all’Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini di Firenze, vicino alla stazione Campo di Marte. Le domande di iscrizione per i corsi Additive19 e Tecno19 dovranno pervenire alla Fondazione ITS Prime entro e non oltre le ore 12 di venerdì 11 ottobre. Per info ed iscrizioni: www.itsprime.it. Per quanto riguarda il corso Byte19, invece, sarà possibile iscriversi fino alle ore 12 di venerdì 18 ottobre. Per info:www.itsvita.it. Per maggiori approfondimenti, oltre ai siti dedicati è possibile contattare il numero 393 8383578.

Fonte: Ufficio Stampa

