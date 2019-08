Il Paese dei Balocchi, successo per la prima edizione dell'evento a Santa Maria a Monte

Si è appena conclusa la prima edizione a S.Maria a Monte de “IL Paese sui Balocchi” (giunto alla 9 edizione) che ha avvolto il borgo di S.Maria a Monte in una magica atmosfera accogliendo il festival alla sua prima volta nel nostro borgo. “Il borgo che vorrei” si è cosi trasformato nel “Il Paese dei Balocchi”, con animazioni spettacolari, emozioni a non finire grazie agli artisti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti nei vicoli e nelle piazze del nostro centro storico. Una prima edizione riuscita e apprezzata che dimostra come S.Maria a Monte possa essere lo scenario ideale per ospitare anche grandi eventi e riesca ad accogliere e a stupire visitatori e cittadini. Grazie all’organizzazione dell’Associazione Mondoamabile, a Gianni Amabile, a tutti gli artisti, a tutto lo staff tecnico, ai dipendenti comunali che si sono messi a disposizione, agli artigiani, ai commercianti, alla Confcommercio, alla Proloco, ai tanti volontari delle varie associazioni presenti, a tutti gli sponsor e a i cittadini che hanno accolto e sostenuto il festival è stato possibile animare il borgo con artisti e colori in un’atmosfera unica e incantata. Visti i risultati stiamo già pensando alla 10° edizione del Festival per l’anno 2020. Appuntamento a tutti quelli che vorranno farsi ancora stupire dal Festival de “Il Paese dei balocchi” nell’agosto 2020 a S.Maria a Monte.

SERVIZIO TELEVISIVO SU CANALE 50: MERCOLEDì 7 AGOSTO ore 19.30, GIOVEDì 8 AGOSTO ore 00.30 e VENERDì 9 AGOSTO ore 14.30.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte