Permessi Zcs e Zcs Zona Ospedaliera: saranno gestiti dallo sportello Tempolibero

- Un passo avanti da parte della società che da inizio anno ha in concessione il servizio di gestione della sosta nello sviluppo dello sportello al cittadino “TEMPOLIBERO” che dovrà entro il 2019 annettere tutti i servizi che vengono svolti dall’Urp (ufficio relazioni con il Pubblico) inerenti la sosta e l’accesso alla ZTL e Area Pedonale.

Da mercoledì 7 agosto 2019 i permessi sosta gratuiti ZCS e ZCS ZONA OSPEDALIERA saranno rilasciati e gestiti esclusivamente dallo sportello TEMPOLIBERO.

Mentre i nuovi richiedenti sono pertanto invitati a recarsi allo sportello TEMPOLIBERO per la registrazione al nuovo portale e per l’emissione del permesso sosta gratuito.

Per l’emissione, occorrerà presentare la seguente documentazione:

• Fotocopia del documento di identità del richiedente;

• Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo/dei mezzi autorizzati alla sosta.

• In caso di domicilio occorre altresì presentare la fotocopia del contratto di affitto e/o fotocopia di una utenza intestata (es. Alia, luce);

• Per le attività artigianali con sede in ZCS occorre altresì presentare la fotocopia della Visura Camerale aggiornata.

Il permesso sosta rilasciato, avrà scadenza al 31/01/2021.

SOSTITUZIONE DEL VECCHIO CONTRASSEGNO - Sempre a partire dal giorno 7 agosto 2019 e fino al 31/10/2019 i titolari già in possesso di permesso sosta ZCS – ZCS ZONA OSPEDALIERA rilasciato dall’URP con scadenza 31/12/2019 sono invitati a recarsi allo sportello Tempolibero per la registrazione al nuovo portale e alla conseguente sostituzione del permesso sosta.

Per la sostituzione del contrassegno, il titolare dovrà presentarsi con la seguente documentazione:

• Contrassegno rilasciato dall’URP valido fino al 31/12/2019 – che verrà contestualmente invalidato e cessato

• Fotocopia del documenti di identità

• Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo/dei mezzi autorizzati alla sosta.

Il permesso sosta rilasciato, avrà scadenza al 31/01/2021.

PERMESSI DI ACCESSO ALLA ZTL E ALL’AREA PEDONALE - Si precisa che fino a nuovo comunicato, i permessi sosta ed i permessi di accesso alla ZTL e all’Area Pedonale, continueranno ad essere rilasciati e gestiti direttamente allo sportello URP del Comune di residenza.

RECAPITI E ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO TEMPOLIBERO - Via Ferrucci 10 – c/o Centro 24 Luglio

e-mail: empoli@tempolibero.city.

ORARI DI APERTURA SPORTELLO - Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16:30, il sabato dalle 9.30 alle 17. Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale www.tempolibero.city dove è possibile scaricare la modulistica di richiesta permesso per le diverse categorie di utenti.