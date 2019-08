Pisa e Flora Tallinn impattano nel test all'Arena Garibaldi

Sapore d'est Europa a Pisa nella giornata di ieri, domenica 4 agosto. Il Pisa Calcio ha sfidato in amichevole il Flora Tallinn e ha pareggiato zero a zero. Gli estoni, che stanno per vincere il campionato in patria, sono reduci dall'Europa League e sono arrivati all'Arena Garibaldi piuttosto agguerriti, ma si sono scontrati contro un buon Pisa. A pochi giorni dalla prima gara ufficiale, i nerazzurri hanno tenuto bene e hanno pure rischiato di vincerla, Moscardelli è andato vicino al gol due volte nel primo tempo. Nella ripresa grosso brivido alla fine, quando l'estone Riisberg ha colpito la traversa.

Di seguito la fotogallery a cura di Gianni Mattonai.

