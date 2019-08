Posta, Casucci (Lega): "Basta ritardi nelle zone periferiche. Gravi disagi in Valdarno"

" Sono due anni che sto portando avanti, con mozioni ed interrogazioni, il problema del regolare servizio postale nelle zone periferiche della Toscana. Da settimane, ad esempio, si registrano ritardi nella consegna della corrispondenza in tante località delValdarno. Questi continui disservizi mantengono accesi i riflettori su una serie di carenze strutturali ed organiche legate alla riorganizzazione dei servizi postali, e creano profondo disagio alla popolazione, specialmente alle fasce più deboli, che risiede nelle zone collinari. Tale disservizio potrebbe provocare forti danni materiali, sia ai cittadini che alle aziende, visti i ritardi nei recapiti di bollette e di altri strumenti finanziari, con la conseguente esposizione anche ai rischi per interessi di mora. E' già capitato che nelle zone di montagna, in pieno inverno, sia stata tagliata la luce a persone anziane che non avevano ricevuto le bollette a casa. Una corrispondenza tra località vicine può impiegare anche una settimana. -dichiara ilConsigliere regionale Marco Casucci (Lega)– C on un'interrogazione ho chiesto alla Regione di attivarsi presso le sedi opportune per risolvere questa situazione di estremo disagio".

