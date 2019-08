Viene da Empoli la nonna più sexy, premiata Santina Leone

Si chiama Santina Leone, ha 42 anni ed è una miss. Arriva da Empoli ed è stata incoronata Miss Nonna Sexy nella serata di ieri (domenica 4 agosto) a Santo Pietro Belvedere (Capannoli). Pur essendo molto giovane per essere già nonna, Santina Leone è stata premiata nientedimeno che da Valeria Marini, presente sul palco assieme a Omar B, Alessandro Paci e Tony Corallo.

Leone ha dedicato il premio ai nipoti e si è commossa di fronte al pubblico, che ha affollato l'evento organizzato da Vegastar. Il premio Miss Nonna Più è andato a Monica Pietroni, 59enne di San Giuliano Terme, ma a Santina Leone è toccata la prestigiosa fascia 'satellite'.

Diciannove nonne si sono messe in gioco tra ironia e serietà, in mezzo a stacchetti comici o a intermezzi coi i ballerini della scuola Proscenium. Anche Empoli, dunque, è riuscita a arrivare in alto grazie alla giovanissima nonna Santina Leone. Nonna sì, ma non immaginatevela come quella di Cappuccetto Rosso: Santina Leone è giovane e, a quanto pare, vincente.

Tutte le notizie di Empoli