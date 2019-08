Si rompe tubo del metano sulla SS62 'della Cisa': tratto chiuso

La strada statale 62 “della Cisa” è stata temporaneamente chiusa al traffico tra il km 35,100 e il km 37,200, a causa della rottura di un tubo di metano dove erano in corso lavori da parte di una ditta esterna, in località Santa Giustina, in provincia di Massa e Carrara. Il traffico è stato deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della strana non appena ultimate le riparazioni del condotto.

Fonte: ANAS

