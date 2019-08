Tempo di ferie, che meta hai scelto? Il sondaggio di gonews.it

Tempo di ferie per molti toscani. Nella settimana che precede quella clou in cui cade ferragosto, le città si svuotano e molti partono per raggiungere mete turistiche, al mare o in montagna. In tanti scelgono le città d'arte.

Nel sondaggio di questa settimana, gonews.it, chiede ai suoi lettori dove stanno trascorrendo le loro vacanze estive o dove si sposteranno per le ferie. C'è tempo per rispondere fino a lunedì 12 agosto.

Quale meta hai scelto? Toscana, il resto d'Italia o l'estero?

Ferie d'agosto, quale meta hai scelto? Toscana

Resto d'Italia

Estero Vota

