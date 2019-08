Università, simulazioni dei colloqui di selezione

Come ci si prepara per un colloquio di selezione con un potenziale datore di lavoro? Il career service dell’Università di Firenze offre ai suoi laureandi e laureati l’occasione per fare esperienza e affinare le proprie competenze, con una sessione di simulazionidavanti a veri reclutatori, che si svolgerà dal 10 al 18 settembre 2019.

Le simulazioni si svolgeranno con i selezionatori di importanti aziende italiane e sono anche la premessa per arrivare preparati al Career Day che l’Ateneo fiorentino organizzerà il 3 e il 4 ottobre prossimi.

Dopo la simulazione del colloquio individuale, si svolgerà un incontro collettivo per condividere spunti di riflessione e suggerimenti pratici.

I colloqui si terranno presso il centro didattico Morgagni (viale Morgagni, 40-44) e il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia (via Laura, 48), ed è possibile iscriversi all’iniziativa entro mercoledì 4 settembre registrandosi sul sito web Unifi, dove sono disponibili tutte le informazioni sull’iniziativa. Ulteriori info scrivendo a placement@unifi.it .

