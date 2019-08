"Acqua contaminata", ma è una truffa: via i soldi di una donna a Serravalle

Truffatori in zona Serravalle. Hanno agito fingendosi un tecnico e un carabiniere con la scusa dell’acqua contaminata. Ne dà notizia l’edizione locale de La Nazione. Una donna, che era da sola in casa, è stata raggirata grazie alla truffa già messa in atto nell’Empolese Valdelsa. Una divisa e un tesserino per il tecnico, hanno indotto la donna a credere ai due truffatori e ad aprire loro la porta di casa. I due malfattori si sono fatti accompagnare in bagno e hanno chiesto alla donna di mettere in salvo il denaro contante in frigo, per evitare che si danneggiasse. Poi uno dei due ha spruzzato dello spray al peperoncino. A quel punto la donna ha iniziato ad accusare gli effetti dello spray urticante e si è insospettita e ha chiamato il figlio. La donna ha ‘messo in salvo in frigo’ soltanto pochi soldi e nessun bene di valore. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

