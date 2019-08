Allarme bomba alle Poste centrali di Livorno, in via Cairoli. Un falso ordigno abbandonato nel salone degli sportelli ha destato timore e ha reso necessario l'intervento degli artificieri. In realtà era un flacone per bagnoschiuma da cui spuntavano cavi elettrici tenuti con nastro adesivo nero.

Gli artificieri hanno agito con un 'cannoncino ad acqua' per disarticolare l'artifizio, dopo aver evacuato la sala da impiegati e clienti. Inoltre nel contenitore c'era acqua. Durante l'intervento sono rimaste chiuse le Poste e anche la via davanti e la zona è stata isolata. La questura di Livorno farà una denuncia contro ignoti per procurato allarme.

