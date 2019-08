Incidente questa mattina poco dopo le 11.30 in località Bassa a Cerreto Guidi. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un'auto è finito in una scarpata. Sul posto sta intervenendo la polizia municipale e l'ambulanza con soccorritori della Misericordia di Fucecchio che stanno intervenendo in codice giallo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

