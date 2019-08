Auto si ribalta a Montaione: a bordo una 22enne

Incidente questa mattina a Montaione, in via Castelfalfi. Un'auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è ribaltata restando sulla carreggiata. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi. La conducente, una ragazzi di 22 anni, è stata visitata dal personale sanitario del 118 intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino.

La 22enne non avrebbe riportato ferite gravi. La squadra dei vigili del fuoco ha poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato. Sul posto anche la polizia municipale. Al momento non sono note le condizioni della conducente.

Tutte le notizie di Castelfiorentino