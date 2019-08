Avis Montopoli premia i donatori dopo il successo della Festa

Domenica 28 luglio si è conclusa la 30^ Festa del Donatore con la premiazione dei Donatori a Montopoli in Val d'Arno.

È stata una Edizione impegnativa in quanto ricca di iniziative; è stata comunque una Festa riuscita e sottolineata in questo dal numeroso pubblico presente sia agli spettacoli che ai tavoli della Sagra della pizza e del fritto di mare con presenze anche da altre province della Toscana. Positiva la risposta agli appelli alla donazione dal momento che a oggi sono una decina i nuovi Donatori iscritti.

Un momento di particolare importanza è stata la premiazione dei donatori alla presenza di numerosi Donatori e di Dirigenti Reg.li Avis tra cui Luciano Franchi, Vice Presidente Vicario, Isa Mancini, Segretaria e Donata Marangi,o Coordinatrice.

Tra i premiati ricordiamo tra tutti Alessandro Nesti, premiato con distintivo in oro per le sue 54 Donazioni, Gino Barsotti premiato con distintivo in oro e rubino per le sue 79 donazioni ed infine c'è stata la consegna di una targa a Daniela Fabbro per il raggiungimento della sua 200^ donazione effettuata propri alla vigilia della festa. Tutto il Consiglio e la comunità avisina hanno voluto rendere omaggio a Daniela.

