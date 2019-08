Per consentire l'esecuzione in sicurezza di lavori al piano stradale l'ufficio viabilità della Città Metropolitana ha disposto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della SP 49 "Certaldo-Tavarnelle" dal km 2+800 al km 3+010 circa, nel Comune di Barberino e Tavarnelle, il giorno 07/08/2019 in orario 08.00/14.00. Sarà garantito il transito ai mezzi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, 118 e altri mezzi di soccorso.

