Ctt 'sparge' 23 cassette dei medicinali sul territorio del Comune di San Miniato

Le Associazioni Venatorie di San Miniato Federcaccia ed Arct - unite sotto il simbolo della CCT Confederazione Cacciatori Toscani – comunicano a tutti i cacciatori, agli amici tartufai, ai cittadini ed a tutte quelle associazioni e categorie che frequentano le campagne del Comune di San Miniato, che anche quest’anno, a proprie spese, hanno provveduto a rifornire le 23 “cassette” sparse sul territorio comunale, dei medicinali di primo soccorso.

Con questa azione e la nostra presenza sul territorio, riusciamo a garantire il supporto per la sicurezza della collettività.

Grazie al lavoro dei Cacciatori vengono mantenute “attive” vaste porzioni di terreno del territorio comunale, ormai sempre più in degrado ed abbandono.

Grazie ai contributi dei cacciatori e ad una gestione efficiente, è possibile affrontare spese ed investimenti, sempre più usufruibili anche dalla collettività.

Il legame con il territorio ci contraddistingue per impegno e dedizione, con risultati di spicco rimarcati a livello sia provinciale sia regionale oltre a ricevere attestati di stima anche dai pellegrini della via Francigena, sul cui percorso – appunto - sono dislocate alcune delle 23 Cassette dei Medicinali.

Il nostro impegno rimarrà tale anche per gli anni a venire, pur in presenza di sempre più vistose carenze economiche, che potrebbero trovare “respiro” se l’Amministrazione comunale si facesse carico di dare risposte esaustive sul mancato riconoscimento di somme pregresse per circa €.4.000,00 in modo da impegnarle per questo tipo di attività, di cui ne gode l’intera collettività.

Fonte: Confederazione Cacciatori Toscani Federazione Italiana della Caccia – Associazione Cacciatori Toscani San Miniato

