Disinfestazione zanzare, intervento programmato a Montecatini

È previsto nella notte tra mercoledì 07/08 e giovedì 08/08, salvo avverse condizioni meteorologiche l’intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare.

L’intervento sarà effettuato dopo le ore 24.00, mediante irrorazione di prodotto insetticida. Il prodotto utilizzato non è tossico per persone o animali domestici ma, a scopo puramente cautelativo, si invita la cittadinanza a non lasciare panni stesi e, per chi abita a piano terra, a tenere chiuse le finestre durante l’intervento.

Il trattamento interesserà in particolare le zone con maggiore presenza di verde (pineta termale, giardini pubblici, aiuole cittadine, strade con presenza di piante pubbliche ecc.).

(Si ricorda che l’adozione di comportamenti corretti aiuta notevolmente la buona riuscita del piano di lotta contro le zanzare. Si invita, pertanto, a: non abbandonare contenitori che possano raccogliere acqua piovana; svuotare sempre gli annaffiatoi e i sottovasi; mantenere le grondaie libere da ogni ostruzione; tenere pulite vasche ornamentali; ricorda che la zanzara tigre ha un raggio di volo di 30-50 metri, quindi nasce e molesta nel nostro territorio di residenza, nel quale occorre cercare di evitare ristagni di acqua.)

