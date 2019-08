Ditta non dichiara redditi per due anni: evasione da 22mila euro

Circa 22mila euro di Iva non versata all'erario. Per questo un'azienda tessile della Val di Chiana è finita nel mirino della guarda di finanza che ha avviato le procedure per il recupero a tassazione. Da quanto accertato l'azienda non avrebbe adempiuto ad alcun obbligo di natura dichiarativa dal 2015 al 2017. L'evasione è emersa grazie un efficace sistema di controllo economico del territorio con l'ausilio delle banche dati delle Fiamme gialle che hanno ricostruito il giro d'affari della ditta, nonostante non fossero stati tenuti nemmeno i registri contabili. L'ammontare complessivo dei redditi non dichiarati sarebbe di 112mila euro.

