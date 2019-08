Furto con scasso alle Officine Garibaldi, arrestati i due ladri

Furto con scasso alle Officine Garibaldi. Due ladri si sono introdotti nella struttura di via Gioberti alle 5 di questa mattina, forzando la porta dell’ingresso posteriore con un cavalletto di una bicicletta.

Il sorvegliante ha sentito dei rumori sospetti e ha subito notato due persone che, dal bar interno, si stavano recando nel locale tecnico.

L’uomo ha subito dato l’allarme alle forze dell’ordine, che immediatamente sono arrivate in via Gioberti.

Sul posto sono sopraggiunte due volanti della polizia: un’azione rapida che ha permesso agli agenti di fermare i due giovani ladri poi trasferiti in questura.

I malfattori, due italiani, hanno tentato di portare via due computer portatili, l’incasso del bar pari a 220 euro, altro materiale tecnico e anche una maglia della pubblica assistenza. La refurtiva è stata poi recuperata dalla polizia.

I danni alla struttura, però, restano: è stata danneggiata la cassa del bar, una delle porte di ingresso e anche i cassetti di sicurezza dei locali tecnici.

“Questa notte due balordi sono entrati all’interno delle Officine Garibaldi cercando di rubare quanto più possibile – commenta il direttore generale di Officine Garibaldi, Giancarlo Freggia –. Sono entrati molto probabilmente non sapendo che all’interno della struttura ci sono persone della sicurezza tutta la notte. Ringrazio pubblicamente le forze dell’ordine che grazie al loro intervento hanno permesso l’arresto dei due delinquenti”.

